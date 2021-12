River Plate vence por 3 x 1 o Boca Juniors e conquista a Libertadores

Em uma partida emocionante, o River Plate venceu por 3 x1 o Boca Juniors, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha), no jogo de volta da final da Taça Libertadores, nesse domingo, 9. A partida foi decidida na prorrogação, após o jogo ter terminado em 1 a 1, no tempo normal.

O jogo final da Libertadores, realizada no estádio do clube espanhol Real Madrid, foi cercada de segurança e apreensão, depois que há 15 dias, torcedores do River atacaram o ônibus em que estavam os atletas do Boca Juniors, antes da partida, em Buenos Aires.

Esse episódio levou a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a marcar a partida final fora da Argentina. Com a conquista da Libertadores, o River Plate se habilita a disputar o Campeonato Mundial de Clubes, no dia 18 deste mês, nos Emirados Árabes.

Torcedores do River fazem a festa na Praça da República, em Buenos Aires

Nas semifinais do mundial de clubes, a equipe argentina vai enfrentar o vencedor dos jogos entre o Espérance de Tunis, da Tunísia, Al Ain, dos Emirados Árabes, e Team Wellington, da Nova Zelândia, esses dois últimos, que se enfrentam na abertura da competição. Na outra chave da competição, estão o Real Madrid, Kashima Antlers (campeão da Ásia) e o Chivas Guadalajara (campeão da Concacaf).

A final da Libertadores foi acompanhada por celebridades do esporte, como o argentino Lionel Messi, o técnico Diego Simeone, ídolo do River como jogador e técnico, e o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também assistiu ao jogo.

adblock ativo