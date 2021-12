Rivalidade entre clubes esquenta início do Baiano de remo

Uma rivalidade que começa nos bastidores e se estende às raias da enseada dos Tainheiros, na Ribeira, em Salvador, deve esquentar o clima para o Campeonato Baiano de remo deste ano. A primeira etapa será disputada neste domingo, 20, a partir das 9h.

O São Salvador, cuja sede é separada do 'QG' do Vitória apenas por um muro, está com o vizinho 'atravessado na garganta'. Além de ter perdido o título de 2015, se queixa que o Rubro-Negro contraria um acordo de cavalheiros ao tentar contratar atletas do Alviverde, sobretudo dos juniores. "Temos um acordo assinado por todos os clubes do campeonato, mas o Vitória, primo rico e mais estruturado, não vem respeitando", diz Mário Agra, presidente do São Salvador.

Joel Meu Santo, diretor de remo do Vitória, rebate: "São os atletas deles que nos procuram querendo mudar de clube. Não somos nós que assediamos. Todos os nossos remadores que querem sair, por exemplo, saem de graça, sem problemas". Meu Santo ainda cita a Lei Pelé, que diz que um atleta pode mudar de clube desde que respeitando a legalidade dos contratos.

Indagados se já tinham recebido propostas do Vitória, atletas do São Salvador preferiram não comentar. Já os do Vitória, com relação a serem procurados pelo São Salvador, rejeitaram a ideia. "Lá, não tem isso", disse um deles, esfregando o dedo indicador no polegar para representar dinheiro e pedindo para não ter o nome citado na matéria.

Mário Agra comenta: "Aqui, a gente não tem como pagar nada. Nossos atletas remam por amor. O que a gente oferece é uma bolsa de estudos em um cursinho pré-vestibular. Já o Vitória oferece de R$ 400 a R$ 700 por mês e os atletas ficam doidos para sair".

Mudando de lado

Remadores da categoria adulto, Alex Moura, 24 anos, e Carla Carolina, 20, eram alviverdes até 2015. Neste ano, defendem o Rubro-Negro. Carol, como é chamada, rema nas modalidades skiff e four skiff peso leve e ainda integra a seleção brasileira. "Apesar dessas baixas, a gente vai juntar os cacos e fazer uma etapa muito disputada", garante Agra.

Carol credita a mudança de cores à falta de condições do clube do coração em mantê-la 100% dedicada ao esporte. "É pelo São Salvador que eu gostaria de remar, mas o Vitória me dá academia, médico... Consigo ter agora uma estrutura equivalente à que eu teria se tivesse um trabalho no turno oposto ao dos treinos".

O São Salvador ainda questiona a forma como o vizinho faturou o troféu do ano passado. "Perdemos para o Botafogo, não para o Vitória", alfineta Agra. A crítica se refere à quinta e última etapa do campeonato, quando o Vitória precisava vencer sete das 10 provas para ser campeão. Conseguiu o feito reforçado por sete remadores do clube carioca.

