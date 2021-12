Rival do Brasil, Paraguai completa lista de convocados e chama veterano Valdez

Adversário da seleção brasileira no jogo do próximo dia 28, às 21h45, no Itaquerão, em São Paulo, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, o Paraguai completou nesta sexta-feira, 17, a sua lista de convocados para o duelo contra o time nacional dirigido por Tite e também para o confronto com o Equador, no dia 23, no Defensores del Chaco, em Assunção.

Sete nomes foram acrescentados a uma lista de 21 jogadores que atuam fora do futebol paraguaio e haviam sido chamados anteriormente pelo técnico Francisco Arce. E a principal novidade entre os atletas lembrados nesta sexta foi o veterano atacante Nelson Haedo Valdez, de 33 anos, que foi campeão da Major League Soccer pelo Seattle Sounders recentemente e agora defende o Cerro Porteño.

"Haedo Valdez está jogando muito bem atualmente no Cerro Porteño e para nós sua experiência, temperamento e qualidade técnica são muito válidas", afirmou Arce em entrevista coletiva nesta sexta, quando ainda anunciou as convocações do goleiro

Anthony Silva, também do Cerro, e Diego Barreto, do Olimpia, além dos meio-campistas Cristian Riveros e Richard Ortiz, ambos do mesmo Olimpia, e Marcos Riveros e Rodrigo Rojas, outros dois atletas do Cerro.

O Paraguai ocupa apenas a sétima posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 15 pontos, quatro atrás da Argentina, quinta colocada e que hoje teria de jogar uma repescagem para ir ao Mundial. Os paraguaios, por sinal, vinham de boa vitória sobre os argentinos, fora de casa, na décima rodada do qualificatório, mas depois foram goleados pelo Peru como mandantes e em seguida caíram diante da Bolívia como visitantes.

Assim, o Paraguai precisará da vitória a qualquer custo contra o Equador no próximo dia 23, antes de desafiar o favoritismo do líder Brasil na capital paulista. Neste último jogo, por sinal, o atacante Ángel Romero irá reencontrar o estádio do Corinthians, clube que defende, desta vez como jogador da seleção. O outro atleta que atua no Brasil chamado por Arce para estes dois próximos duelos da seleção paraguaia foi o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo.

Confira a lista final de convocados do Paraguai:

Goleiros - Gatito Fernández (Botafogo), Antony Silva (Cerro Porteño) e Diego Barreto (Olimpia).

Defensores - Jorge Moreira (River Plate), Paulo da Silva (Toluca), Darío Verón (Pumas), Gustavo Gómez (Milan), Juan Patiño (Jaguares-MEX), Junior Alonso (Lille), Bruno Valdez (América do México) e Miguel Samudio (América do México).

Meio-campistas - Hernán Pérez (Espanyol), Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Miguel Almirón (Atlanta United), Oscar Romero (Alavés), Juan Manuel Iturbe (Torino), Édgar

Benítez (Querétaro-MEX), Víctor Cáceres (Al-Rayyan), Cristian Riveros (Olimpia), Marcos Riveros (Cerro Porteño), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño) e Richard Ortiz (Olimpia).

Atacantes - Derlis González (Dinamo de Kiev), Ángel Romero (Corinthians), Darío Lezcano (Ingolstadt), Federico Santander (Copenhague), Cecilio Domínguez (América do México) e Nelson Haedo Valdez (Cerro Porteño).

