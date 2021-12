Rivais finalizam preparação para jogo

Sem distinguir titulares e reservas, o técnico Ricardo Drubscky comandou neste sábado, 28, na Toca, o último treino tático do Vitória antes do clássico. Depois, divulgou a lista de concentrados com duas novidades que devem ficar no banco: o volante Marcelo, voltando de lesão, e o atacante Rhayner, que pode fazer sua estreia.

No Bahia, que fez também neste sábado mais uma atividade secreta para a imprensa, a escalação deve ser a mesma que bateu a Catuense na quarta-feira, com Jean no gol. O time prolongou a concentração e está em regime fechado desde a noite de sexta.

