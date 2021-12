Risco de tormenta paralisa jogo com Djokovic vencendo Murray por 2 a 1

A organização de Roland Garros optou por paralisar a segunda semifinal da chave masculina, nesta sexta-feira, quando Novak Djokovic e Andy Murray empatavam em 3 a 3 no terceiro set, com o sérvio vencendo o jogo em 2 sets a 1 (6/3, 6/3 e 5/7). Como uma tormenta se aproximava da quadra Philippe-Chatrier, a organização preferiu parar o jogo em momento em que nenhum dos dois rivais levava vantagem, antes mesmo da chuva chegar. A partida será completada no sábado e definirá o adversário do suíço Stan Wawrinka.

Número 1 do mundo, Djokovic começou melhor a semifinal, no 27.º confronto entre os dois no Circuito Mundial. O sérvio sacou bem, não cedeu nenhuma possibilidade de quebra, pontuou no serviço do inglês com um dos dois break points que obteve e fechou a parcial em 6/3.

No segundo set, Murray não conseguiu manter a regularidade, especialmente quando precisava do segundo saque. Djokovic aproveitou, quebrou o rival no quinto e no nono games e para repetir o 6/3 do primeiro set.

Tudo indicava que o sérvio iria para mais uma final sem ao menos perder um set, mas Murray reagiu no quarto set. Salvou dois break points no sexto game, mantendo-se vivo no jogo, e conseguiu a quebra em 6/5 na primeira oportunidade que teve na partida. Depois, sacou para fechar em 7/5.

No quarto set, os dois rivais tiveram dificuldades sacando. Djokovic - que chegou a sair de quadra ao fim do set anterior para ser atendido por um massagista - teve sete break points e aproveitou um. Murray também conseguiu uma quebra, o que fez com que a partida fosse interrompida quando estava empatada.

O jogo segue no sábado, quando a Philippe-Chatrier tem agendados outros dois jogos: a final feminina, entre Serena Williams e Lucie Safarova, e a decisão de duplas masculinas, com Marcelo Melo/Ivan Dodig enfrenta os irmãos Bryan, dos EUA.

