Rio/2016 irá abrir inscrições de voluntários em agosto

O Comitê Organizador dos Jogos do Rio/2016 divulgou nesta quinta-feira, 2, um resumo do cronograma da preparação olímpica em 2014. Entre as novidades programadas para o ano que se inicia agora está o lançamento do programa de voluntário, que deverá acontecer no mês de agosto. A promessa é de que serão abertas 70 mil vagas para pessoas que queiram participar dos Jogos na capital fluminense.

Outros eventos estão programados para 2014, mas o Comitê Organizador não citou datas mais exatas. É o caso do lançamento dos mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio/2016, evento previsto para acontecer no segundo semestre do ano.

Nos próximos meses também há a promessa da apresentação do projeto de ambientação dos Jogos, que vai compor todo o visual do Rio durante o evento. O programa de venda de ingressos também será lançado em 2014.

Com relação às obras, a promessa é de que o Complexo Esportivo de Deodoro comece a passar pelas adaptações necessárias no segundo semestre. Em agosto, será realizado o evento-teste olímpico de vela, na Marina da Glória.

