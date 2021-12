Rio Open confirma presença de Rafael Nadal em 2015

O tenista espanhol Rafael Nadal, atual número 3 do mundo, disputará novamente o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, em 2015. Campeão da primeira edição, neste ano, o espanhol teve sua presença confirmada pela organização da competição nesta sexta-feira, 24.

"Estou muito feliz de ter a chance de retornar ao Rio Open e defender o meu título no ano que vem. Jogar no evento inaugural no Rio este ano foi uma experiência incrível e o apoio da torcida foi sem igual", declarou o dono de nove títulos de Roland Garros. "O Rio de Janeiro é um lugar muito especial e eu estou ansioso para ter esta experiência novamente."

De volta ao País, Nadal tentará manter o incrível aproveitamento em solo nacional. O tenista nunca perdeu um jogo de simples no Brasil. Aqui foi campeão do Brasil Open em 2005, quando ainda era um desconhecido, na Costa do Sauipe. Oito anos depois faturou o bi da competição, desta vez em São Paulo. E, no ano passado, levantou o troféu no Rio.

Torneio de nível ATP 500, o Rio Open será disputado em 2015 entre os dias 16 e 22 de fevereiro, em meio ao carnaval, novamente no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio de Janeiro. A competição conta também com uma disputa feminina do circuito da WTA.

