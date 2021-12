Rio Open confirma participação de Rafael Nadal para 2016

Nesta quinta-feira, foi confirmada a presença mais ilustre do Rio Open de 2016 até aqui: o espanhol Rafael Nadal. O atual sétimo colocado do ranking mundial e nove vezes campeão de Roland Garros irá voltar à capital carioca em busca de seu segundo título do ATP 500, que é disputado no saibro.

"O Rio Open é um torneio muito importante no calendário do tênis, em um País muito especial. Jogar um ATP 500, no saibro, no início da temporada é muito bom para o meu jogo. Desenvolvi uma relação especial com o público brasileiro nos últimos dois anos e adoro voltar para o Brasil para jogar diante dos fãs que me recebem tão bem na Cidade Maravilhosa", afirmou Nadal.

Ele se junta a Jo-Wilfred Tsonga como as grandes estrelas do evento confirmadas até agora. "É um privilégio ter o Nadal pelo terceiro ano seguido no nosso País. Já no primeiro ano que ele jogou no Rio, criou-se uma conexão especial dele com o público brasileiro e o fato dele voltar reafirma a importância do Rio Open no calendário dos melhores jogadores do mundo. Com Tsonga e Nadal, dois legítimos Top 10, já confirmados, podemos esperar por mais um Rio Open de altíssimo nível em 2016", afirma Luiz Procopio Carvalho, diretor do torneio.

A terceira edição do evento acontecerá de 15 a 21 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. O também espanhol David Ferrer é o atual campeão. Na edição de 2015, o Rio Open levou cerca de 55 mil pessoas para as arenas de saibro montadas especialmente para o evento.

