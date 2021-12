Rio lança ícones gráficos de Olimpíada e Paralimpíada

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 lançou oficialmente nesta quinta-feira, no Rio, os ícones gráficos, chamados de pictogramas, que identificam cada uma das modalidades que serão disputadas nos dois grandes eventos marcados para acontecer na capital carioca daqui a menos de três anos.

Originada do grego e do latim, a palavra pictograma significa "palavra pintada" e, na capital carioca, pela primeira vez todos os esportes olímpicos e paralímpicos serão identificados com estes ícones. Serão 64 ao total, sendo 41 da Olimpíada e 23 da Paralimpíada.

"Esse é um dos nossos diferenciais na história dos Jogos", disse Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Organizador do Rio 2016, durante o lançamento desta quinta-feira.

Desenvolvido pela equipe de designers da Dalton Maag, o conceito tipográfico dos pictogramas foi inspirado nas letras e números do logotipo oficial dos Jogos de 2016, que é baseada nas curvas do Rio. A fonte utilizada para os ícones gráficos representa elementos como o calçadão de Copacabana e a Pedra da Gávea.

"As letras são desenhadas com um único traço contínuo, num movimento ágil e fluído que sugere o movimento dos atletas", destacou o site oficial do Rio 2016, por meio de nota publicada nesta quinta, após o lançamento dos pictogramas.

