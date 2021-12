Rio Ferdinand é multado pela FA por conduta racista

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 17, que está multando o zagueiro Rio Ferdinand, do Manchester United, por conduta imprópria e racista. O jogador terá que pagar 45 mil libras (cerca de R$ 143 mil) à entidade, após polêmica envolvendo o lateral Ashley Cole, do Chelsea, no Twitter.

Uma comissão independente avaliou nesta sexta que o zagueiro foi culpado de fazer referências à origem étnica e à raça de Cole, após aparentemente apoiar um comentário supostamente racista de um de seus seguidores no Twitter.

O seguidor relacionou Cole ao termo "Choc Ice", uma tradicional sobremesa gelada inglesa que conta com recheio de baunilha e cobertura de chocolate, o que significaria que o jogador do Chelsea é preto por fora e branco por dentro. A brincadeira foi apoiada pelo zagueiro, que deu risada do comentário.

Mesmo após a garantia de Ashley Cole de que não processaria Ferdinand, a FA decidiu investigar o caso. Na época, o zagueiro do Manchester explicou que "Choc Ice não é um termo racista, mas uma gíria para qualquer um que esteja sendo falso".

O episódio começou durante o julgamento de John Terry, que teria dito ofensas racistas ao irmão de Rio, Anton Ferdinand, durante uma partida do Campeonato Inglês. Ashley Cole foi uma das testemunhas de defesa do seu companheiro de Chelsea, fato que parece ter desagradado o jogador do Manchester United.

