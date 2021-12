Rio 2016: saiba como comprar ingressos para as Olimpíadas

Mais de 300 mil brasileiros já se cadastraram para a 1ª fase de venda de ingressos para a Olimpíada-2016, no Rio de Janeiro. Apesar de ainda não ter definido uma data fixa para o início das solicitações dos bilhetes, o Comitê Organizador dos Jogos garante que o sistema de pedidos estará no ar até o final deste mês [veja no infográfico abiaxo o passo a passo].

Os ingressos para a Rio-2016 custarão de R$ 40 a R$ 4.600. O preço das entradas varia conforme o evento olímpico e a categoria do ingresso. O bilhete mais barato dará acesso às fases preliminares de competições de modalidades menos populares, como hóquei sobre a grama. A exceção fica pelo futebol. Já o ingresso mais caro será o da abertura dos Jogos, em 5 de agosto de 2016, mas há também entradas a partir de R$ 200 para a cerimônia (você pode conferir a tabela completa em no site da competição).

Desde 15 janeiro, a página para realização do cadastro já está aberta. A inscrição, contudo, pode ser feita a qualquer momento, mesmo após o início da 1ª fase de solicitação dos ingressos, quando serão feitos os pedidos.

Como aconteceu na Copa do Mundo, se houver mais requisições do que bilhetes disponíveis, sorteios definirão quem ficará com as entradas. O primeiro deles acontecerá em junho. Em julho, os ingressos não comprados serão sorteados novamente, mas somente para aqueles que não foram contemplados anteriormente. (veja o infográfico ao lado).

Uma nova carga de ingressos será disponibilizada em outubro, para vendas diretas online, sem sorteio. No total, cerca de 7,5 milhões de bilhetes serão postos à venda pelo comitê organizador.

Ainda este mês, o Comitê Rio-2016 lançará um simulador para ajudar o espectador a montar sua agenda, podendo escolher não apenas os esportes que mais interessam, mas também filtrar pelos locais de competição ou data

Vôlei em alta

Ao preencher o cadastro, o torcedor é convidado a destacar seus esportes de preferência para comprar ingressos. Segundo o Comitê Rio-2016, as modalidades com mais citações até aqui são voleibol, futebol, natação, atletismo e ginástica artística, respectivamente.

