Rio 2016: obras correm risco de não ficar 100% prontas

Um dia após a visita e o elogio do presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, quanto às obras dos Jogos Olímpicos de 2016, o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser, deu uma declaração um tanto quanto polêmica.

Na quarta, 25, a 527 dias do início do evento, Leyser admitiu, em entrevista ao site UOL, que "apesar dos avanços, existe a possibilidade de que nem tudo como foi prometido ao COI esteja pronto quando a Olimpíada começar".

Segundo o dirigente, algumas obras sofrem a influência de questões externas pontuais. Ele citou como exemplo, o período de escassez de chuva que afetou recentemente o Rio de Janeiro.

Se por um lado o tempo seco ajudou a acelerar a obra da pista de Canoagem Slalom do Parque Radical de Deodoro, por outro, prejudicou o desenvolvimento da grama do Centro de Hipismo.

"Essas questões você tem que administrar. Uma hora, uma coisa acelera e outra atrasa um pouco", salienta Leyser. Ao menos, dez obras estão previstas para serem entregues no primeiro e/ou segundo trimestre de 2016. Dentre elas, a piscina do pentatlo moderno, a pista de Moutain Bike e a Marina da Glória (veja mais na infografia abaixo).

Apesar de o prazo da conclusão das obras serem no ano dos Jogos Olímpicos, a poucos meses do evento, Leyser tentou, no possível, mostrar confiança. "Não há nenhuma obra que esteja fora de um cronograma viável para a realização dos eventos testes. Mas quando você olha o projeto como a Olimpíada, é preciso olhar o todo. Algumas coisas, vai se entregar muito mais. Outras, talvez um pouquinho menos. Só não pode ser muito menos. Tudo tem que estar dentro de um patamar razoável", ressaltou Leyser.

Baía de Guanabara

Quando a pauta passou a abordar sobre os compromissos públicos assumidos por causa da Olimpíada, o discurso do secretário-executivo do Ministério do Esporte ganhou 'outra direção'. O caso mais emblemático foi quanto a despoluição de 80% da Baía de Guanabara - palco das provas de Vela - até 2016.

A meta fazia parte do caderno de encargos das Olimpíadas do Rio e foi assumida pelos governos estadual e municipal com o Comitê Olímpico Internacional em 2009.

"Existem as condições mínimas para que se realize o evento esportivo. Hoje, já é possível fazer as competições esportivas na Baía de Guanabara. Agora, eu acho que a gente não deve jogar sobre um evento esportivo a responsabilidade de resolver todos os problemas históricos da sociedade. Em 2007, nós tínhamos 11% de tratamento do esgoto que era lançado na baía. Hoje, temos 51%. Vamos tentar chegar a 81%. Mas se não chegar em 81%, chegar em 75%, isso já é um trabalho gigantesco. A Baía de Guanabara vai estar cinco, seis ou sete vezes melhor do que estava", ressaltou.

