O Comitê Organizador Rio 2016 divulgou as imagens das mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro daqui a dois anos. A mascote dos jogos Olímpicos, de cor majoritariamente amarela, tem a aparência de um felino, mas, segundo o comitê organizador, representa a variedade da fauna brasileira.

A mascote dos Jogos Paralímpicos é azul e tem cabelo verde, em forma de copa de árvore, representando a variedade da flora. As duas foram escolhidas em um concurso nacional, vencido pela Birdo Produções, de São Paulo. Além da inspiração na natureza brasileira, elas têm influências da cultura pop, com elementos de personagens de animação e videogame.

Os nomes serão escolhidos em uma votação por meio do site e do perfil do comitê organizador na rede social Twitter. Será possível escolher entre três duplas de nomes: Oba e Eba, Tiba Tuque e Esquindim e Vinicius e Tom.

Agência Brasil Rio 2016: mascotes representam fauna e flora do Brasil

