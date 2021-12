Rio 2016: maratona aquática e boxe têm ingressos baratos

Muita gente pode se assustar com os preços de algumas modalidades na Olimpíada, mas nos esportes em que os atletas baianos mais têm chances de ganhar medalha, o valor dos bilhetes sai bem em conta.

Na maratona aquática, dos campeões mundiais Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo, os ingressos são os de menor custo dos Jogos: apenas R$ 40 reais. Contudo, as provas masculina e feminina serão disputadas em dias diferentes.

Boxe

Já no boxe, modalidade praticada por cinco dos 10 baianos que foram à Olimpíada de Londres, em 2012, e na qual a baiana Adriana Araújo conquistou a medalha de bronze, os bilhetes mais baratos da fase preliminar custam R$ 60 reais, aumentando de preço a cada fase da competição.

Nas lutas em que medalhas de ouro e prata estarão em disputa, os ingressos sairão por, no mínimo, R$ 140.

Além de Adriana, a Bahia tem ao menos um outro atleta com grandes chances de sair do Rio com uma medalha: Robson Conceição, 27, vice-campeão mundial dos pesos leves em 2013 e que participou das Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012.

