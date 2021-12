Rio 2016: impasse ameaça realização dos Jogos no Itaquerão

A escolha do Itaquerão como uma das sedes do futebol na Olimpíada de 2016, anunciada segunda-feira, aumentou a queda de braço entre o Corinthians e a Prefeitura de São Paulo, e já coloca em risco a própria realização dos Jogos na capital paulista.

A principal divergência é que o clube se recusa a pagar os custos das chamadas estruturas temporárias - como colocação de banheiros, montagem das arquibancadas provisórias e das instalações para a imprensa -, necessárias para a realização do evento.

A estimativa é que o custo das adaptações chegue aos R$ 30 milhões. A prefeitura e o governo do estado também não pretendem arcar com os gastos e tentam dividi-los com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e com o Comitê Organizador da Rio-2016.

Uma reunião na próxima segunda entre todas as partes, em São Paulo, vai tentar pôr fim ao impasse. "Vamos sentar com governo, Corinthians, federação paulista e negociar uma solução para o estádio", disse o diretor de Comunicação do Rio-2016, Mário Andrada.

"É normal que as partes sinalizem seus limites. Nosso papel é sentar e chegar a um bom termo", completou. Na Copa do Mundo, o próprio Corinthians arcou com os gastos das estruturas temporárias, que ficou em torno de R$ 90 milhões. Ex-presidente e atual superintendente do Timão, Andrés Sanchez já garantiu que o clube não vai "repetir o erro".

O Corinthians também usa os Jogos para cobrar da prefeitura a liberação dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs), benefício dado pelo município para as obras do Itaquerão.

Os CIDs foram dados pelo então prefeito Gilberto Kassab (PSD). Os certificados, no valor de R$ 420 milhões, poderiam ser vendidos a empresas interessadas em abater valores pagos em impostos. A Justiça de São Paulo considerou a operação ilegal e a suspendeu. A gestão municipal, agora com Fernando Haddad (PT), alega que, enquanto a decisão não for revista, não pode liberar a venda dos CIDs.

