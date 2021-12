Rio 2016: Fifa confirma Salvador entre cidades para futebol

A Fifa confirmou nesta segunda-feira, 16, Salvador entre as seis cidades que receberão jogos de futebol masculino e feminino na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016.

Além da Fonte Nova, única praça esportiva do nordeste que sediará as partidas, também receberão os jogos olímpicos os estádios do Maracanã e Engenhão, no Rio de Janeiro, Arena Amazônia, em Manaus; o Itaquerão, estádio do Corinthians em São Paulo; o Mineirão, em Belo Horizonte; e o Mané Garrincha, em Brasília.

As seis cidades selecionadas também sediaram jogos da Copa do Mundo de 2014, assim como todos os estádios, exceto o Engenhão. "Os torneios de futebol olímpico serão uma oportunidade fantástica de reviver o excelente clima visto durante a Copa do Mundo de 2014", disse o presidente do Comitê Organizador para os Torneios de Futebol Olímpico, Marco Polo del Nero, em nota da Fifa.

"(As cidades) fizeram um trabalho ótimo e agora podem usar os estádios da Copa do Mundo e a infraestrutura já montada para unir o país para um grande evento mais uma vez. Estou confiante de que os times participantes terão uma experiência olímpica inesquecível", acrescentou Del Nero.

Os 58 jogos de futebol da Olimpíada acontecerão no período de 3 a 20 de agosto de 2016. A Fifa recebeu diversas opções de tabela para o torneio, que ainda serão analisadas, de acordo com a federação internacional.

