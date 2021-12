Rinaldi confirma Dunga no time olímpico, mas diz que decisão final é de Del Nero

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem dificuldades para conseguir a liberação dos atletas junto aos clubes para formar a equipe olímpica. Os clubes europeus têm mostrado resistência para liberar os jogadores para os Jogos do Rio porque estão iniciando o período de pré-temporada.

Basicamente, a comissão técnica olímpica encontra os mesmos problemas do time principal para convocação de atletas. A equipe que vai disputar os Jogos do Rio é formada por jogadores com até 23 anos e mais três com idade superior. "Temos feito muitos contatos, mas está difícil conseguir a liberação dos atletas", diz Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções.

O dirigente vai se reunir nesta terça-feira, 14, com Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, para apresentar uma lista de 35 nomes. No dia seguinte, quarta, 15, a entidade deve entregar a relação do Comitê Olímpico Internacional (COI). Rinaldi confirma Dunga no time olímpico.

"Há dois anos, o Dunga é o técnico do time olímpico", afirma. Por outro lado, o dirigente reafirma que a decisão final será do presidente Marco Polo de Nero. "Essa pergunta (sobre demissão) tem de feita para o presidente. Faço parte da comissão técnica", diz.

A convocação final será feita no dia 29 de junho com 22 nomes, com 18 convocados e quatro de uma lista de suplentes que poderão ser chamados em caso de lesão de atletas escolhidos para fazer parte do grupo de escolhidos para disputar a Olimpíada, na qual o Brasil tentará buscar um inédito ouro olímpico no futebol.

