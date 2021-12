Richarlyson assina e vai defender o Novorizontino no Paulistão

Animado por sua volta à elite paulista em 2016, a diretoria do Novorizontino continua reforçando seu time. Nesta quinta-feira confirmou o acerto com Richarlyson, que atua como lateral e no meio-campo. O novo contratado, aos 33 anos, chega ao clube com o status de ter sido campeão mundial pelo São Paulo, em 2005, e da Copa Libertadores, pelo Atlético Mineiro, em 2013.

Richarlyson terminou esta temporada na Chapecoense, que se garantiu na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador ganhou destaque em 2002, quando foi campeão paulista pelo Ituano. Depois passou por Fortaleza, Salzburg da Áustria, Santo André, São Paulo, Atlético Mineiro e Vitória.

"Aceitei a oferta do Novorizontino pelo projeto. Quero iniciar logo os treinamentos para fazer um bom campeonato e retribuir a confiança depositada no meu trabalho", afirmou o jogador após assinar contrato.

O volante conquistou também o tricampeonato brasileiro com o São Paulo - 2006 2007 e 2008 - e no Atlético-MG, além da Libertadores, levantou duas vezes o troféu de campeão mineiro. Richarlyson chegou também a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2008.

