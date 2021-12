Richarlyson abandona aposentadoria e assina com a Chapecoense

O volante Richarlyson desistiu da aposentadoria, anunciada no final de 2014, logo após o rebaixamento do Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta terça-feira, 27, a Chapecoense anunciou a contratação do jogador para a disputa das competições deste ano.

"O departamento de futebol confirmou a contratação de mais um jogador para a temporada 2015. O volante Richarlyson estava no Vitória", anunciou o clube em nota oficial, também exaltando as características do jogador. "Velocidade, precisão no passe e liderança. Bem vindo, Richarlyson!".

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, no Barradão, num resultado que culminou na queda do Vitória, Richarlyson declarou que estava deixando o futebol, confirmando o que havia declarado dias antes, quando reclamou do árbitro Elmo Resende em outro tropeço da sua equipe diante do Flamengo.

Richarlyson, de 32 anos, começou o ano de 2015 afastado do futebol. Nas últimas semanas, Richarlyson foi visto defendendo o time de vôlei da cidade de Taquarituba, no interior paulista. O volante, porém, nunca declarou que se tratava de um troca de esporte. Agora, faltando alguns dias para o início dos principais campeonatos estaduais do Brasil, ele está de volta a um clube de futebol.

O volante defendeu diversos clubes na sua carreira, incluindo o São Paulo, pelo qual fez parte do grupo tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008 e também campeão mundial em 2005, e o Atlético Mineiro, vencendo a Copa Libertadores de 2013 e o Campeonato Mineiro em 2012 e 2013. Além disso, também tem passagens pela seleção brasileira.

Pela Chapecoense, Richarlyson disputará neste ano o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O time de Chapecó vai estrear no torneio estadual no próximo sábado, em casa, diante do Inter de Lages, na Arena Condá.

