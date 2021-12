Ricciardo vê evolução e mostra confiança na Red Bull

Atual tetracampeã da Fórmula 1, a Red Bull tem sido a grande decepção dos testes coletivos da pré-temporada, ao apresentar um carro com pequena confiabilidade, que tem conseguido dar poucas voltas na pista. Apesar dos problemas, o piloto australiano Daniel Ricciardo, novato na equipe, mostra confiança numa boa performance na abertura do campeonato, no dia 16 de março, na Austrália.

Nesta quinta-feira, 28, por exemplo, Ricciardo conseguiu completar 39 voltas no circuito do Bahrein, durante o primeiro dia da última bateria de testes da pré-temporada, e ficou satisfeito com a performance do carro. "Pareceu estar tudo certo. As coisas parecem que finalmente estão entrando no rumo", comentou o australiano, novo companheiro de equipe do alemão Sebastian Vettel.

"Até agora, não tem sido perfeito, mas hoje houve evolução. Isso me faz acreditar que, se fizermos nosso trabalho aqui (nos três dias restantes de testes no Bahrein) e de volta na fábrica da equipe, a Red Bull irá começar a temporada em Melbourne com estilo. Talvez, não tão dominante como foi no ano passado", avaliou Ricciardo, substituto do também australiano Mark Webber.

adblock ativo