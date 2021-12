Ricardo Teixeira é banido para sempre de atividades ligadas ao futebol

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 29, o banimento perpétuo do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira do futebol. A decisão foi tomada pela câmara de julgamento do Comitê de Ética independente da entidade, que alegou violações de Ricardo Teixeira ao código de ética.

A investigação considerou Ricardo culpado em esquemas de suborno, conduzidos durante o período 2006-2012, na concessão de contratos a empresas pelos direitos de mídia e marketing da CBF, Conmebol e Concacaf. A pena proibe o ex-mandatário de assumir qualquer cargo, ou exercer atividades no futebol nacional e internacional para sempre. Ele também foi multado em 1 milhão de franco suíços (R$ 4,2 milhões).

Ricardo Teixeira foi presidente da CBF entre 1989 e 2012. O brasileiro também ocupou cargos da Fifa e da Conmebol (federação sul americana de futebol).

