Ricardo Silva mantém mistério no Vitória para a final da Copa do Brasil

O técnico Ricardo Silva fechou as portas do último treino do Vitória na manhã desta terça, 3, no Barradão, visando a partida decisiva contra Santos na quarta, 4, pela Copa do Brasil.



A imprensa e os quase 100 torcedores do rubro-negro baiano que estiveram presentes ao treinamento só tiveram acesso ao Barradão a partir das 10h30, onde viram a parte final da atividade, apenas com algumas bolas paradas e cobranças de pênalti.



Com liberação de Ricardo Silva, os torcedores puderam ir ao campo e conversar com os jogadores do Vitória, que foram saudados aos gritos de "time de guerreiro".

