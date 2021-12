Ricardo Silva é apresentado como novo técnico do Jacobina

Ricardo Silva foi apresentado nesta quinta-feira, 26, e é o novo técnico do Jacobina. Após a saída do técnico Paulo Sales, que acertou com o Paraíba faltando uma semana para o início do Campeonato Baiano, o time teve que correr para contratar um treinador para o início da competição.

De acordo com o presidente da equipe, Rafael Damasceno, o treinador chega para comandar a equipe no Baianão e a Série D do Campeonato Brasileiro. "Ele já começou os trabalhos conosco e já foi apresentado hoje (nesta quinta). O acerto com Ricardo Silva foi até o fim da Série D", disse o presidente, em entrevista ao Portal A Tarde.

O Jacobina estreia no Baianão neste domingo, 29, contra o Bahia, no estádio de Pituaçu, às 19h (horário da Bahia).

