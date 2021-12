Ricardo Maurício vence prova da Stock Car GP Bahia

Com uma estratégia ousada, Ricardo Maurício venceu a etapa de Salvador da Stock Car neste domingo, 19. Ele cruzou a linha de chegada no circuito de rua da capital baiana acompanhado de Rubens Barrichello, em seu primeiro pódio na categoria, e Thiago Camilo. A vitória alçou Maurício à liderança do campeonato, após quatro corridas disputadas. Ele chegou aos 80 pontos, contra 73 de Cacá Bueno, que não passou do quarto lugar em Salvador.

Maurício conquistou o triunfo ao apostar em uma estratégia arriscada. Depois da chuva, que atrasou o início da corrida em uma hora, o piloto manteve os pneus de chuva mesmo quando a pista já estava seca. A mesma tática foi utilizada por Barrichello, que comemorou seu melhor resultado na categoria até agora.

Thiago Camilo acabou sendo o primeiro entre aqueles que optaram pela parada para colocar pneus de pista seca. Ele herdou a terceira posição de Valdeno Brito, que sustentava a colocação até sofrer com um problema no carro nos metros finais da prova.

A corrida em Salvador foi marcada por contratempos antes mesmo da largada. A forte chuva impediu o início da prova no horário marcado. Somente uma hora depois os carros puderam ir para a pista, acompanhados do safety car nas voltas iniciais. O safety car entrou no circuito outras duas vezes em razão de acidentes envolvendo os carros de Júlio Campos e Ricardo Zonta.

Sem as intervenções, Ricardo Maurício aproveitou a vantagem de largar em 3º e se manteve entre os líderes da prova. Ele assumiu a liderança após a entrada do safety car pela última vez. A maior parte dos pilotos foi para o boxes trocar os pneus, por causa da pista cada vez mais seca.

Maurício e Rubinho, no entanto, continuaram no circuito, com os mesmos pneus para chuva. E tiraram vantagem da parada extra dos rivais para garantir a primeira e a segunda colocação da etapa de Salvador.

