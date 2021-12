Ricardo Maurício crava pole em Tarumã na Stock Car

Ricardo Maurício cravou, em treino realizado na tarde deste sábado, 1, a pole da etapa de Tarumã (RS) da Stock Car, cuja largada acontecerá às 11 horas deste domingo. O piloto da equipe Eurofarma RC conquistou a primeira posição ao marcar o tempo de 1min09s570 e ficar logo à frente de Allam Khodair, que garantiu o segundo lugar do grid ao cronometrar 1min09s589 na sua melhor volta.

Líder do campeonato, Átila Abreu sairá do quinto lugar, enquanto Rubens Barrichello, vice-líder, largará logo à frente, na quarta posição. Já Thiago Camilo, terceiro colocado na tabela de classificação, partirá justamente na terceira posição.

O grupo dos dez primeiros colocados do grid será completado, pela ordem, por Cacá Bueno, Vitor Genz, Julio Campos, Galid Osman e Max Wilson.

Antepenúltima etapa da Stock Car 2014, a corrida de Tarumã será disputada em formato de rodada dupla. Após a primeira prova, que será iniciada às 11 horas, a largada da segunda ocorrerá às 12h08. Depois da disputa no Rio Grande do Sul, o campeonato será fechado com corridas em Salvador e Curitiba, respectivamente nos próximos dias 15 e 30.

Líder do campeonato, Átila Abreu tem 145,5 pontos, enquanto Barrichello está apenas meio ponto atrás na vice-liderança. Thiago Camillo, por sua vez, está próximo dos dois, com 136,5 pontos, e Cacá Bueno também vem logo na sequência, com 134. Pole neste domingo, Ricardo Maurício é apenas o 11º no geral, com 112,5 pontos.

