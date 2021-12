Ricardo Leyser é nomeado novo secretário-executivo do ministério do Esporte

Quase duas semanas depois de ver Ricardo Trade ser nomeado secretário de alto rendimento do ministério do Esporte, nesta segunda-feira, 2, o antigo titular, Ricardo Leyser, assumiu o segundo cargo mais importante do ministério: a secretaria executiva. A nomeação do político do PCdoB paulista apareceu no Diário Oficial da União do último sábado.

Dentro do organograma do ministério, a secretaria executiva responde diretamente ao ministro George Hilton e controla, entre outras, a assessoria extraordinária de coordenação dos grandes eventos esportivos. Na prática, é a secretaria executiva a representante do governo na organização dos Jogos do Rio/2016.

Coube ao antigo secretário, Luis Fernandes, o diálogo com a Fifa na organização da Copa do Mundo de 2014. Ele também vinha exercendo essa função para acalmar o Comitê Olímpico Internacional (COI), que chegou a fazer duras críticas ao andamento das obras olímpicas no Rio. Cientista político, Luis Fernandes acompanhou Aldo Rebelo (PCdoB-SP), antigo ministro do Esporte, para a pasta de Ciência e Tecnologia.

Já Ricardo Leyser vem trabalhando politicamente com esporte, em governos do PT, desde o início do século. Passou primeiro na prefeitura de São Paulo (2001/2003) e está desde 2003 no ministério. Foi assessor do ministro Agnelo Queiroz, o primeiro comunista a assumir o ministério, passou pela secretaria Nacional de Esporte Educacional e, entre 2005 e 2007, foi o secretário-executivo para os Jogos pan-americanos de 2007, no Rio.

Após o Pan, ele passou a ser o coordenador do governo federal na candidatura olímpica para os Jogos de 2016. Quando o Rio venceu o pleito, Leyser foi designado para cuidar que, esportivamente, o Brasil não fizesse feio na Olimpíada, assumindo a secretaria de alto rendimento.

Muito criticado quando nomeado ministro do Esporte, George Hilton (PRB-MG) decidiu manter a estrutura que funcionava com o PCdoB e conseguiu acalmar seus críticos. Para o lugar de Ricardo Leyser no alto rendimento, nomeou Ricardo Trade, que foi o CEO da Copa do Mundo. O ministério ainda não informou se Ricardo Cappelli segue na secretário nacional de esporte, educação, lazer e inclusão Social.

