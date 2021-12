Ricardo e Emanuel vencem na volta ao Circuito Mundial

As duplas brasileiras não tiveram um grande dia na chave masculina do Grand Slam de Barueri do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quarta-feira, Alison/Bruno Schmidt, Allison Francioni/Guto e Ricardo/Emanuel conseguiram vencer na estreia, enquanto Evandro/Vitor Felipe, Fábio Luiz/Márcio e Pedro Solberg/Álvaro Filho acabaram sendo derrotados na primeira rodada do torneio.

Ricardo e Emanuel, que retomaram a parceria em agosto, reestrearam em uma etapa do Circuito Mundial após cinco anos, e venceram os norte-americanos Mayer e Brunner por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/14, 15/8, em 42 minutos, pelo Grupo F.

"Era importante superar essa primeira etapa, começar com vitória para termos tranquilidade em busca dos próximos passos. Estava com saudade de jogar no Brasil e agora vamos nos concentrar para a sequência do torneio", disse Emanuel.

Alison e Bruno Schmidt venceram os russos Dmitri Barsouk e Nikita Liamin por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/13, em 33 minutos, pelo Grupo A. Allison Francioni e Guto conseguiram uma vitória expressiva ao bater os campeões do Circuito Mundial no ano passado e atuais líderes do ranking, os letões Samoilovs e Smedins, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16, em 34 minutos, pelo Grupo D.

"Quando vimos que enfrentaríamos eles, pensamos que a responsabilidade era deles, estamos aqui para se divertir, jogarmos de maneira solta, desfrutando do momento. Não estamos concorrendo a nada, nem disputando o título, então pensamos em aproveitar a experiência. Foi um jogo difícil, mas conseguimos manter o ritmo sempre alto para vencer", disse Guto.

Assim como Ricardo e Emanuel, Fábio Luiz e Márcio, vice-campeões olímpicos em 2008, reestrearam a dupla no Circuito Mundial nesta quarta-feira. Porém, eles perderam para os poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/11, em 35 minutos, pelo Grupo B.

Pedro Solberg e Álvaro Filho foram batidos pelos primos chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 13/21 e 15/13, em 48 minutos, pelo Grupo C. Já Evandro e Vitor Felipe acabaram sendo superados pelos gêmeos italianos Paolo e Matteo Ingrosso por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 18/21 e 19/17, em 57 minutos, pelo Grupo E.

A etapa de Barueri do Circuito Mundial prossegue nesta quinta-feira com a disputa da segunda e da terceira rodada das chaves. O primeiro de cada grupo se garante nas oitavas de final, enquanto o segundo e o terceiro vão disputar uma repescagem. Essas duas fases mata-mata também estão marcadas para quinta.

