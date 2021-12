Ricardinho já em Salvador

O novo meia do Bahia desembarcou no Aeroporto de Salvador por volta das 20 horas desta quinta-feira, 26, mas só será apresentado oficialmente nesta sexta, 27, às 15 horas, no Fazendão. Sem badalação, o craque foi recebido por alguns torcedores no saguão do aeroporto. Junto com o pentacampeão, também vai conceder entrevista o zagueiro Paulo Miranda, de 23 anos, que está na cidade desde esta quinta.

