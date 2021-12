Ribery renova contrato com o Bayern até 2017

O Bayern de Munique assegurou nesta quinta-feira a permanência de dois jogadores. O atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa anunciou que acertou a renovação dos contratos do meia francês Franck Ribery e do veterano zagueiro belga Daniel van Buyten.

O clube explicou que o novo contrato de Ribery vai até 2017. O francês está no Bayern desde 2007, quando foi contratado junto ao Olympique de Marselha. "Para mim e a minha família, Munique é a nossa segunda casa e tenho certeza que ainda há um ou dois títulos para nós ganharmos nos próximos anos", disse.

Ribery marcou 11 gols em 43 partidas disputadas na última temporada, quando foi um dos destaques do Bayern, que faturou os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

Já Van Buyten, de 35 anos, renovou o seu contrato com o Bayern por uma temporada. O zagueiro belga está no clube desde 2006 e agora vai trabalhar por um ano sob o comando de Pep Guardiola, novo técnico do time.

