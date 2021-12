Ribery deixa futuro na Fiorentina em aberto após assalto à residência

Um triste episódio poderá custar a passagem do craque francês Frank Ribery pela Fiorentina-ITA. Em publicação no Twitter, na manhã desta segunda-feira, 6, o jogador lamentou uma invasão ocorrida em sua casa, em Bagno a Ripoli, na cidade italiana Florença.

Em tom de insegurança, o jogador, que não estava no local no momento do ocorrido, deixou em aberto a sua permanência no time da Calcio A.

"Minha esposa perdeu algumas malas, algumas joias, mas isso não é essencial. Fico em choque pelo sentimento de vulnerabilidade que não passa. Graças a Deus minha esposa e meus filhos estavam seguros. Mas como ter confiança hoje depois disso? Não corro atrás dos milhões, graças a Deus não nos falta nada. Por outro lado, sempre corro atrás da bola, porque sou apaixonado. Mas paixão ou não, minha família vem em primeiro lugar e tomaremos as decisões necessárias para o nosso bem-estar", declarou o atleta.

