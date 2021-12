Ribeira vai receber 2ª etapa do Campeonato Baiano de Remo

Remadores do Vitória, São Salvador, Santa Cruz e Itapagipe se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 9h, na segunda etapa do Campeonato Baiano de Remo.

Organizada pela Federação dos Clubes de Remo da Bahia (FCRB), a regata terá dez provas na raia da Enseada do Porto dos Tainheiros, na Ribeira.

Atual campeão, o Vitória defende a liderança na competição, seguido pelo São Salvador. Até agora, o rubro-negro soma 6 pontos contra 4 pontos do alviverde.

Se o Vitória for campeão este ano chegará a 15 títulos do Baiano em 16 disputados, segundo lembrou o técnico Antônio Silva, que comanda as guarnições rubro-negras. Já o São Salvador será bicampeão.

adblock ativo