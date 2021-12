Riachuelo abre Circuito Baiano de Corridas de Rua de 2017

O Circuito de Corridas de Rua da Federação Baiana de Atletismo (FBA), será aberto este ano com a Corrida Rústica Riachuelo, no dia 11 de junho.

As inscrições para as 1.500 vagas da prova, válida pela primeira das oito etapas do Circuito Estadual, poderão ser feitas nesta segunda-feira, 29.

O encerramento de inscrições está marcado para a quarta-feira, 31, na sede da FBA, na Praça Castro Alves, ou pelo site www.corridasonline.com.br.

A 35ª edição da corrida integra também o calendário de eventos referentes à Batalha Naval do Riachuelo, comemorada no dia 11 de junho, uma data magna da Marinha do Brasil.

Com largada e chegada em frente ao Farol da Barra, o evento terá um percurso oficial de 10km e um de participação com 5 km.

