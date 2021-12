Revolta de Spider repercute entre atletas e Dana White

Muito irritado após a decisão unânime dos árbitros, que deu vitória ao britânico Michael Bisping na disputa dos pesos-médios no UFC Londres, Anderson "Spider" Silva foi mais além e comparou a corrupção no UFC à do Brasil. O brasileiro, que chegou a ir ao hospital com suspeita de fratura, foi liberado após os exames não acusarem nada.

"Brasil, não tem como vencer de um jeito e eles arrumarem de outro. Vocês viram. Missão cumprida. Estou voltando pra casa. Não deu, mas ok. Às vezes é igual ao Brasil: corrupção total", disse.

O próprio presidente do UFC, Dana White, concordou com a reclamação do brasileiro, e acredita que ele foi o verdadeiro vencedor do confronto. "Eu tive a mesma pontuação dos juízes (triplo 48 contra 47), mas para o outro lado", declarou o dirigente em entrevista coletiva após o evento. Em relação ao confronto, White comentou, também, a 'joelhada voadora' que Spider aplicou no inglês. O brasileiro, inclusive, saiu para comemorar, mas o árbitro entendeu que o round teria terminado antes.

"Se Anderson partisse para cima dele, poderia ter finalizado a luta. Ele não fez isso, tentou sair. Ele estava comemorando em cima do octógono e todos gritavam que a luta não tinha acabado", disse.

Revolta brasileira

Lutadores que acompanharam o duelo ficaram decepcionados e surpresos. "[O resultado] foi revoltante", disparou o baiano Rogério Minotouro, que compete pela categoria meio-pesado do UFC. Para o lutador, Silva perdeu o segundo round, mas venceu os outros.

"Fiquei surpreso e decepcionado. Não tinha como dar margem para dúvida, a equipe do Bisping e nem a família dele comemoraram", disse. Opinião parecida tem Thomas Almeida, que está invicto no UFC com quatro vitórias e também acompanhou a luta.

"É muito frustrante quando você vê que ganhou e o juiz dá a vitória para o adversário", disse. Já o treinador de Thomas Almeida, Diego Lima, foi mais ponderado. "Anderson tem uma esquiva impressionante e talvez os juízes tenham levado isso em consideração: ele defendeu muito mais do que atacou", acrescentou.

Retrospecto

Com a derrota, Anderson aumenta a má fase que o acompanha há dois anos e meio. Ele perdeu o cinturão para Chris Weidman, em julho de 2013, e foi derrotado cinco meses depois na revanche - desta vez sofrendo uma fratura na perna. Em seu retorno, no ano passado, bateu Nick Díaz, mas foi pego no exame de doping que o afastou por outro ano.

Juliana Lisboa e agências Revolta de Spider repercute entre atletas e Dana White

