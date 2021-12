Revista inglesa põe Ba-Vi como 42º maior clássico do mundo

A revista inglesa Four Four Two elegeu o clássico Bahia e Vitória como o 42º maior derby do mundo. Até o momento, o site da revista divulgou a lista citando diversos duelos de vários times ao redor do planeta, nas posições de 31º ao 50º [confira lista abaixo].

A publicação ainda relembra a histórica confusão entre os jogadores Preto (Vitória) e Parreira (Bahia), que quase resultou em morte, em meados dos anos 90. "Preto (Vitória) uma vez se aproximou de Parreira (Bahia) insinuando que ele tinha dormido com a mulher de seu adversário", diz o texto, que relata que o caso ganhou repercussão na imprensa.

Irritado com a provocação, no clássico seguinte Parreira deu um soco em Preto e foi expulso. Depois disso, "ainda furioso, Parreira invadiu o apartamento de Preto após o jogo, apontou uma arma para a cabeça dele e ordenou que o jogador (Preto) desmentisse o suposto adultério, que nunca tinha acontecido", ressalta a publicação da Four Four Two.

Além desse caso, o suicídio do jogador Bitonha (do Bahia) após um Ba-Vi em 1934 também é mencionado.

