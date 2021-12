Revista afirma que Barça tem interesse no zagueiro Hummels

O zagueiro Mats Hummels, do Borussia Dortmund, seria um dos alvos do Barcelona para a próxima temporada, de acordo com o que publica nesta quarta-feira a revista alemã "Sport Bild".

A ideia do Barcelona, segundo a publicação, que não utiliza fontes concretas, é contratar o defensor alemão no fim desta temporada, para que ele comece a ocupar a vaga de Carles Puyol, que deve se aposentar nas próximas temporadas.

Hummels tem contrato com o Borussia Dortmund até 2017, e o diretor esportivo do clube, Michael Zorc, procurado pela equipe da revista, se negou a informar se existe cláusula de rescisão pelo jogador.

Pai e representante do jogador, Hermann Hummels informou que não houve nenhum contato do Barcelona, mas que já ouviu rumores do interesse. Além disso, Hermann acrescentou que seu filho está feliz no Borussia, mas que qualquer oferta precisa ser estudada.

"Se o restaurante onde se come é bom, você segue indo, mas se há um melhor você muda", completou o pai do jogador.

