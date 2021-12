Reverter vantagem seria feito inédito para o Bahia

No domingo, 8, às 16h, na Fonte Nova, os arquirrivais Bahia e Vitória fazem o 32º confronto decisivo de Campeonato Baiano entre eles. O Vitória, que venceu a partida de domingo passado por 2 a 0, no Barradão, joga podendo perder por até um gol de diferença para levar a taça. Já o Bahia, dono da melhor campanha, será campeão com qualquer triunfo por dois gols de vantagem.

Só uma vez o time que chegou à ultima partida com a vantagem do empate não foi campeão. Foi em 1972, ano em que, pelo regulamento, o Vitória precisaria vencer as duas partidas. Fez 2 a 1, depois 3 a 1 e levantou a taça. O Bahia, por sua vez, nunca conseguiu o feito que necessita no domingo.

A TARDE relembra aqui todas as vezes em que o Estadual terminou com um Ba-Vi decisivo, não necessariamente uma final. Portanto, entram na conta os anos em que o clássico fechou o campeonato em outros contextos como a última rodada de um quadrangular final, casos, por exemplo, de 1988 e 1989, e final de turno com um dos dois podendo ser campeão naquele dia. Ou seja, equivalia a uma decisão, na qual o time inferiorizado teria de vencer o confronto para provocar jogos extras, que, enfim, decidiriam o campeonato.

Por outro lado, não estão listados os anos em que o Ba-Vi fechou o Baianão, mas não teve peso decisivo, pois um dos times já chegou campeão. Em 2007 e 1985, serviu apenas como jogo das faixas do Vitória. Em 1977, do Bahia.

Feijão, volante tricolor, não se dá por vencido: "Vamos entrar com 'sangue no olho'. Não podemos deixar o rival levar vantagem sobre nós. Vamos para cima dos caras para reverter essa situação". Vander, atacante rubro-negro, devolve: "A gente espera que o Bahia venha para cima. Vamos jogar nos contra-ataques para fazer um gol e matar logo o jogo".

História

Curiosamente, a última vez que o Tricolor sagrou-se campeão vencendo um Ba-Vi foi em 1988, quando conquistou seu último tricampeonato, feito que tenta repetir no domingo.

Na ocasião, os rivais chegaram à rodada derradeira do quadrangular final com a mesma pontuação. Se tivessem empatado, teriam ido a um jogo extra, no qual o Bahia atuaria pelo empate por ter melhor campanha. Mas nada foi necessário. O Esquadrão venceu por 3 a 0.

O Bahia chegou a reverter contextos de desvantagem, mas não como o de domingo. Em 1979, ano do histórico heptacampeonato, faturou o troféu ao vencer por 1 a 0, gol do meia Fito Neves, após frango do goleiro. Uma igualdade naquele dia levaria a uma partida extra. Nela, aí sim, o Vitória jogaria pelo empate.

Em outra ocasiões, fracassou, mas passou bem perto de reverter a vantagem. Na final de 2010, por exemplo, venceu por 2 a 1. Porém, como havia levado 1 a 0 na ida e o Leão era dono da melhor campanha, o Esquadrão só seria campeão se vencesse por dois gols de diferença, como hoje.

O Leão também 'bateu na trave' algumas vezes. Na ultima rodada do triangular final de 1994, precisava vencer e fazia 1 a 0 até 45 minutos do segundo tempo, quando o famoso gol de Raudinei deu ao troféu um novo destino.

Vivendo situação mais confortável em 2016, Vander afirma: "Fizemos nossa parte no Barradão, domingo passado, e colocamos uma boa vantagem. Agora, é jogar com inteligencia para confirmar o título: Feijão rebate: "Peço ao torcedor tricolor que lote a Fonte Nova, cante e apoie o Bahia, pois a gente vai dar a vida para sair de lá campeão".

