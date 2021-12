Revelado pelo Leão, Elkeson fala sobre seu sucesso na Ásia

Há uma semana, o Guangzhou Evergrande conquistou o quarto título seguido do Campeonato Chinês. A conquista dos Tigres do Sul - alcunha do clube cantão-, teve como um dos protagonistas um velho conhecido do futebol baiano, o atacante Elkeson. Revelado pelo Vitória, o maranhense, de 25 anos, foi o artilheiro do torneio - com 29 gols: recorde de uma só edição. Se não bastasse, na última quarta-feira, foi eleito o melhor jogador do certame. Agora, de férias no Brasil, no Rio de Janeiro, e feliz com o momento que está vivendo, Elkeson concedeu entrevista exclusiva, por e-mail, ao A TARDE. O atacante afirmou que vem "fazendo a sua parte" e espera ter novamente uma chance na Seleção Brasileira. Elkeson deu ainda a receita para o Vitória fugir do fantasma do rebaixamento.

A temporada 2014 foi o melhor ano de sua vida?

Com toda certeza do mundo. Esse ano foi especial, inesquecível para mim profissionalmente. Além de tudo isso, nos próximos dias será o nascimento do meu filho e tudo isso acontecendo quase que ao mesmo tempo. Sem dúvida o ano de 2014 ficará para sempre marcado em minha vida. Fiquei ainda muito feliz com a homenagem que o clube fez para mim (no site oficial, há um mosaico que forma o rosto de Elkeson com os gols anotados pelo atacante). É muito bom receber esse carinho de dentro e de fora do clube pelos torcedores.

Os quatro títulos consecutivos do Guangzhou superaram a então melhor série do Dalian Shide, tricampeão entre 2001 e 2003. Como foi chegar a esta marca e ser comandado pelo experiente técnico italiano Marcelo Lippi?

O Lippi foi muito importante para essa mudança do futebol chinês. Depois da chegada dele ao país, o futebol praticado na China e principalmente no Guangzhou cresceu significativamente. Com sua experiência e fruto do seu trabalho, o Lippi conseguiu conquistar títulos importantes para o Guangzhou. Um treinador que fez história no futebol italiano e conquistou uma Copa do Mundo certamente traria muitos benefícios ao nosso time.

Após o título, o Lippi acabou pedindo demissão. E, na última quarta-feira, o ex-capitão da Itália, Fabio Cannavaro foi anunciado como o novo treinador do clube...

O Lippi vai continuar no Guangzhou, mas agora ele vai atuar de uma forma um pouco diferente. Ele vai atuar um pouco mais como manager, longe dos gramados, mas certamente ainda ajudando muito a equipe. O Canavarro é uma pessoa que tenho certeza que vai nos ajudar, com experiência vasta como jogador e acredito que dará sequência ao belo trabalho do Marcello Lippi.

Muitas pessoas criticam o fato de promessas brasileiras deixarem muito cedo o país e irem atuar em regiões de pouco expressão no cenário do futebol. Como, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia, no Catar e na própria China. O que você disso?

Quando os jogadores jovens são lançados nas grandes equipes do futebol brasileiro, não são valorizados como deveriam pelo fato de serem 'crias' da base. Os clubes não os valorizam como deveriam e quando surge um clube da Europa, Ásia ou Emirados Árabes com uma proposta financeiramente muito boa, o atleta acaba aceitando. Pra você virar um jogador profissional não é fácil. Você sofre muita na base, com dificuldades de transporte, alimentação, estudos e tudo isso pesa na hora que aparece uma proposta financeiramente boa de fora. O jovem pensa muito em ganhar dinheiro rápido para ajudar seus familiares. No meu caso, quando aceitei a proposta (do Guangzhou) fui muito feliz na escolha. Sou jogador no melhor clube da Ásia e trabalho com um grande treinador que apostou em mim. Graças a Deus deu certo.

E quanto à Seleção? Acredita que mesmo fora do 'eixo europeu' pode ser lembrado pelo técnico Dunga? Qual o recado, que você daria a ele?

Todo jogador sonha em jogar na Seleção Brasileira. Para você ser convocado é muito difícil porque há muitos jogadores com grande potencial jogando no Brasil, na Europa e em outras ligas espalhadas pelo mundo. Eu acredito que quando você faz boas temporadas, faz gols na sua equipe e se destaca individualmente, sempre tem alguém observando o seu trabalho sendo desenvolvido. Tive a felicidade de já ter feito parte de uma convocação pra Seleção (em 2011, ficou no banco de reservas no Superclássico das Américas), e é claro, que meu objetivo agora é voltar a vestir a Amarelinha.

Qual a diferença do futebol chinês para o brasileiro. Seja na questão técnica, tática...

O futebol chinês está crescendo bastante nos últimos anos. A prova disso foi a disputa até a última rodada pelo título nacional. Os clubes estão investindo muito em jogadores e treinadores estrangeiros. Com isso, os atletas chineses estão evoluindo naturalmente. Isso é muito importante pro futebol do país. Hoje, as pessoas estão vendo o Campeonato Chinês com outros olhos e muitos jogadores querem jogar lá.

Você já foi alvo de algum tipo de racismo?

Nunca passei por nenhuma situação de racismo. Fico triste quando vejo meus companheiros de trabalho passarem por essa situação, não só na China, mas no mundo. Acho lamentável atitudes como essa de pessoas que não respeitam o próximo.

Como é a sua relação com os chineses?

Os chineses são frios em certo ponto, mas quando você é jogador e é reconhecido na rua, eles ficam nervosos, tremendo e às vezes não conseguem encontrar o celular pra tirar foto. O nervosismo deles torna algumas situações engraçadas. Posso afirmar que o povo chinês é muito acolhedor e que sempre fui tratado com respeito.

E a questão do regime político do país, que proíbe o acesso às redes sociais? Como faz para manter os contatos com os familiares e amigos?

Essa é nossa maior dificuldade no país. Não temos acesso a canais brasileiros, redes sociais e a internet também deixa a desejar. Somos obrigados a baixar 'escondidos' alguns aplicativos para conseguir acessar sites brasileiros e redes sociais.

Como é sua rotina na China?

Moro em um apartamento com minha esposa (Luísa). Minha rotina é muito simples. Faço três vezes por semana um trabalho de academia funcional com meu amigo Alex (ex-preparador físico do Vitória). Nosso treinamento começa no final da tarde, dependendo do horário dos treinos no Guangzhou. Normalmente saio com minha esposa pra jantar nos restaurantes que servem comidas de outros países. A cidade que moro (Cantão) não é uma metrópole e por isso as opções não são das mais variadas.

Você está acompanhando o Brasileirão?

Como eu disse, infelizmente, na China não é possível ver os jogos pela TV. Sou obrigado a acompanhar os resultados pela internet, quando dá... Tenho visto o Cruzeiro como uma equipe muito forte. Já vi alguns jogos do São Paulo e também observei que tem uma equipe muito bem armada pelo Muricy. Acho que o título vai ficar com um desses dois times e será decidido nas últimas rodadas.

E a situação de seu ex-clube, o Botafogo, que está ameaçado pelo rebaixamento? Qual foi, na sua opinião, o grande pecado do Alvinegro Carioca?

O Botafogo é uma grande equipe e acho que quando o Engenhão foi interditado, dificultou a equipe em relação ao fator campo. E todos nós sabemos que jogar em casa, com apoio da sua torcida, conta muito para qualquer equipe. Fora isso, teve também os patrocinadores que deixaram de investir no clube e isso se tornou um grande problema para a diretoria, que teve que lidar com atrasos de salários dos jogadores e funcionários. Fico na torcida para que o clube consiga sair dessa situação e consiga se manter na Primeira Divisão.

Curiosamente, o clube que lhe revelou nacionalmente, o Vitória, também briga contra o rebaixamento...

O Vitória tem uma grande equipe e jogadores de qualidade no elenco. O mais importante para o Leão é se fazer forte dentro de casa para conquistar as vitórias que precisa. Além disso, buscar uma regularidade jogando fora de casa para tentar somar o maior número de pontos nessa reta final.

O Bahia, por sua vez, já está no Z-4. Na sua opinião, o que é preciso melhorar na dupla Ba-Vi, que ano após ano, luta para cair para a Série B?

É difícil responder morando do outro lado do mundo. Acho que não só Bahia e Vitória, mas todas as equipes precisam ter um bom planejamento desde os primeiros meses do ano para não sofrer com o fantasma do rebaixamento.

Ainda mantém contato com algum jogador do Vitória? Se sim, com quem?

Tenho falado (pelo aplicativo Whastapp) sempre com jogadores que jogaram comigo e hoje estão atuando em outras equipes do Brasil. Da minha época do Vitória, acho que só o Nino (Paraíba, lateral-direito) ainda está no clube. Nunca deixei de falar com os funcionários que sempre me trataram com carinho e respeito durante minha passagem por Salvador.

adblock ativo