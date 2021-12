Revelado no Chapecoense, Wesley Natã está em choque com acidente

"Para ser sincero, eu não estou acreditando ainda", afirmou, em estado de choque, o atacante Wesley Natã sobre o acidente aéreo envolvendo a equipe Chapecoense. Revelação da base do "Verdão do Oeste", o atleta disse que "conhecia todo mundo" que estava no avião. A tragédia, na madrugada desta terça, 29, deixou 76 mortos na cidade de Medellín, na Colômbia.

>> Jogador baiano e ex-atletas da dupla Ba-Vi estão entre as vítimas de acidente

>> Veja imagens da tragédia com o avião da Chapecoense

Wesley desembarcou no Bahia em setembro após ser emprestado pelo time catarinense, mas ainda mantinha fortes laços com o Chapecoense. De férias a partir desta terça, 29, o atacante estava planejando uma viagem para se juntar aos colegas em Chapecó.

Todo mundo estava com sorriso no rosto. Para eles, esse era o melhor momento da história da Chapecoense Todo mundo estava com sorriso no rosto. Para eles, esse era o melhor momento da história da Chapecoense

"Estava ajeitando as coisas para ir para lá encontrar o pessoal. Eu queria ver alguns jogadores e o treinador (Caio Júnior), que foi meu técnico na base. Também estava pensando em ir assistir o jogo de volta (da final do Campeonato Sul-Americano), que seria em Curitiba", afirmou ele.

O atleta disse ainda que encontrou os amigos da Chapecoense no aeroporto de Guarulhos, antes do clube embarcar para a Colômbia. "Conversei com eles ali. Me parabenizaram pelo acesso (para Série A). Todo mundo estava com sorriso no rosto. Para eles, esse era o melhor momento da história da Chapecoense. Vinha numa crescente e tinha tudo para conquistar o título. Você via na cara dos atletas e da diretoria que estava todo mundo caminhando junto, muito unido", lamentou.

Agora, Wesley Natã pretende viajar para Chapecó para apoiar as famílias dos amigos.

adblock ativo