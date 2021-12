Revelações da dupla Ba-Vi são convocados para a Seleção sub-20

As revelações da dupla Ba-Vi no Brasileirão, o zagueiro Lucas Ribeiro, do Vitória, e o meia Ramires, do Bahia, foram convocados para Seleção Brasileira sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria no Chile, em janeiro. A lista foi divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo técnico Carlos Amadeu. A competição dará quatro vagas para o Mundial

Os 23 atletas convocados irão se preparar na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 17 de dezembro e 13 de janeiro, com folgas para as datas festivas de Natal e Ano Novo. A Seleção estreará no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia. Em seguida, enfrentará a Venezuela, dia 21, o Chile, dia 23, e a Bolívia, dia 25. Todos os jogos serão Rancaqgua.

Caso o Brasil fique entre os três primeiros do grupo, a seleção disputará o hexagonal final, onde todos se enfrentam para decidir quem será o campeão.

