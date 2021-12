Reunião quinta decide se caxirola poderá ser usada no Ba-Vi

Objeto da maior polêmica do futebol baiano na temporada, a caxirola estará em julgamento nesta semana. E o veredito sobre a liberação de seu uso no Ba-Vi deste domingo será decidido na tarde desta quinta-feira, 9. A tendência é a entrada do objeto na Fonte Nova seja vetada.

Tudo por causa do clássico passado, quando a torcida do Bahia, em protesto contra o time, atirou o instrumento no gramado. O fato ficou conhecido como "A Revolta da Caxirola".

A questão é que o Estatuto do Torcedor é claro. No inciso II do artigo 13-A, está dito que não é permitido "objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou provocar a prática de atos de violência".

O Major Henrique Melo, do BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, da Polícia Militar), responsável pela segurança no Ba-Vi, prefere deixar a decisão para quinta. Mesmo assim, suas palavras deixam clara a tendência sobre o futuro imediato da caxirola.

"A caxirola foi criada especificamente para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Não para o Campeonato Baiano. Mesmo assim, deixaremos a decisão para a reunião de quinta. Assim, tomaremos uma medida democrática e na qual toda a sociedade baiana saberá porque estamos fazendo isso", declarou o major.

A reunião citada, coordenada pelo BEPE, ocorrerá as 14h, no Quartel dos Aflitos. Nela, serão tratados todos os itens para a segurança do Ba-Vi e participarão todos os interessados no clássico: Ministério Público, Poder Judiciário, orgãos da Prefeitura, representantes dos dois clubes, líderes das torcida organizadas e a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que gere o futebol da Bahia, embora declare não ter nada contra a caxirola, já informou que, por ele, a decisão ficará com a PM. "Creio que o incidente do último Ba-vi foi um caso isolado. Nós, da FBF, não somos a favor da proibição. Mas, acataremos a decisão que for tomada pela Polícia. É ela quem decide", afirmou.

Ingressos - Já quanto aos ingressos para o jogo, a tendência é que eles comecem a ser vendidos na quarta-feira, 8. O consórcio responsável pela Arena Fonte Nova ficou de informar a decisão ainda nesta terça-feira, 7.

As vendas não começaram porque ainda faltam ser definidos todos os pontos de venda. De qualquer forma, é bom o torcedor ficar ligado em uma mudança. É certo que, pelo fato de o Bahia ser o mandante do jogo, a torcida tricolor ocupará 90% do estádio. A rubro-negra ficará com os 10% restantes. O inverso ocorrerá no Barradão, no jogo de volta da final.

Outras questões já definidas são os setores onde ficarão cada torcida e os preços dos ingressos. A maioria (cerca de 60% do estádio) sairá ao custo de R$ 35 (meia entrada).

Assentos temporários não serão usados - Os 5 mil assentos moveis na Fonte Nova ainda não estão prontos para uso. Faltam detalhes como a numeração de cada um deles. Assim, para domingo, a capacidade da Arena segue em 50 mil.

adblock ativo