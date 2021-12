Reunião proíbe uso da caxirola nas finais do baiano

Em reunião nesta quinta-feira, 9, no Quartel dos Aflitos, em Salvador, foi decidido que o uso da caxirola está proibido durante o clássico Ba-Vi deste domingo, 12, válido pela primeira partida das finais do campeonato baiano.

O encontro, que tem como objetivo tratar de todos os itens para a segurança do Ba-Vi, é coordenado pelo BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, da Polícia Militar) e tem a participação do Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos da Prefeitura, representantes dos dois clubes, líderes das torcidas organizadas e a Federação Baiana de Futebol (FBF).

A polêmica em torno do uso do instrumento começou no Ba-Vi do último dia 28 de abril, quando a torcida do Bahia, em protesto contra o time, atirou o instrumento no gramado. O fato ficou conhecido nacionalmente como "A Revolta da Caxirola". Nesta partida, foram distribuídas 50 mil caxirolas para os torcedores que assistiram o triunfo do Vitória sobre o Bahia por 2 a 1.

A caxirola é um instrumento criado pelo músico Carlinhos Brown para animar os estádios no Brasil, assim como aconteceu com a vuvuzela na Copa da África do Sul, em 2010. Ela foi concebida em parceria com a empresa norte-americana Marketing Store, que vai comercializar o instrumento por R$ 29,90.



