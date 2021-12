Reunião na terça define se Ganso estreia no dia 18

Pela primeira vez desde que Ganso chegou ao São Paulo, a comissão técnica falou abertamente em uma data de estreia e projeta a partida contra o Náutico, no dia 18, como possível debut do meia, contratado em setembro por R$ 23,8 milhões.

Uma reunião entre Ney Franco, jogador e médicos na próxima terça-feira irá avaliar o estágio físico do camisa 8 e determinar se ele está apto a entrar em campo sem nenhuma limitação de movimentos. Ganso se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda desde agosto e tem sido tratado com toda cautela para não repetir a série de lesões que atrapalharam seus últimos meses no Santos.

"Vamos discutir a recuperação e fazer um planejamento. Sem dúvida, a expectativa é de que ele possa ficar no banco e atuar alguns minutos da partida contra o Náutico, mas não vamos forçar nada", explicou o treinador.

O certo mesmo é que Ganso fará sua estreia no Morumbi para ampliar a renda de bilheteria. Caso não possa jogar contra o Náutico, ele deve ser preservado para o duelo da semifinal da Copa Sul-Americana (cujo rival ainda não é conhecido), na capital paulista.

