Reunião entre clubes e CBF projeta retorno do Brasileirão para início de agosto

O início das Séries A e B do Brasileirão está projetado para os dias 9 e 8 de agosto, respectivamente. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 25, após reunião da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com os representantes dos principais clubes do país.

A ideia da entidade é que o começo da competição possa ocorrer mesmo antes do encerramento dos estaduais, paralisados em meados de março. Com essas datas, o fim do torneio nacional ficaria marcado para o início de fevereiro de 2021.

De acordo com o Uol Esportes, a informação foi confirmada por diversos dirigentes que estiveram envolvidos no encontro. A ampla maioria das agremiações teria se mostrado favorável à ideia da entidade, com exceção do Athletico-PR.

"O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos", escreveu a CBF em seu site oficial.

Janela de Transferência

Em outra reunião com os clubes, ocorrida nesta quarta-feira, 24, por meio de videoconferência, a entidade máxima do futebol brasileiro também anunciou que irá postergar a abertura da janela de transferência, que estava marcada para o dia 1° de julho.

"Após ouvir os clubes, definimos, neste primeiro momento, apenas cancelar o início da janela que abriria na próxima semana. Vamos aguardar a divulgação do período das janelas europeias para depois remarcar a data de abertura em relação ao futebol brasileiro", afirma o diretor de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da entidade, Reynaldo Buzzoni.

Buzzoni ainda afirmou que esta é uma posição que a CBF já havia alinhado junto à FIFA e que os clubes concordaram por unanimidade. Uma nova reunião deverá ocorrer no dia 2 de julho para que seja definida possíveis novas datas para a abertura da janela.

