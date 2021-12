Reunião define planejamento para a Mar Grande-Salvador

O primeiro encontro de planejamento da Travessia Mar Grande-Salvador com os representantes dos vários órgãos que dão apoio ao evento foi feito nesta quarta-feira, 3 na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores, na capital baiana. Uma das novidades é que as largadas desse ano para a travessia e para a mini Mar Grande serão dadas às 8h.

Rogério Arapiraca, treinador do campeão mundial Allan do Carmo, chamou a atenção para o fato de que a prova terá de acabar em 4h para, logo depois, o tráfego de navios ser liberado pela Marinha.

Arapiraca foi premiado como o melhor técnico do mundo da Fina (Federação Internacional de Natação), em cerimônia realizada na segunda, em Doha, no Qatar. "Quando der a largada da principal lá na Praia do Duro, começa a mini aqui em Salvador também", confirmou ele.

Enquanto a travessia terá em média 12 km, a mini vai ser de 400 m para os atletas da categoria mirim e 800 m para os da petiz e iniciantes.

Última seletiva

No domingo, 7, às 11h, os nadadores baianos terão a última chance de classificação para a Mar Grande/Salvador nadando os 7 km da travessia do município de Jaguaripe.

"Nessa prova, alguns atletas vão completar as cinco etapas exigidas pela FBDA para a Mar Grande/Salvador e pontuar no ranking de classificação", explicou Henrique Borges, árbitro geral da 51ª edição do desafio.

Inscrições

A tradicional travessia, que será disputada no dia 21 deste mês, é promovida pelo Grupo A TARDE desde 1955, com largada na Praia do Duro, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e chegada no Porto da Barra. O desafio de 12 km terá largada às 8h para 4h de competição. A lista de inscrições para as 102 vagas será aberta na próxima segunda, 8.

