Retrospectiva: relembre o que foi destaque no esporte

O ano de 2012 não poderia ter terminado de forma melhor para os dois times baianos, apesar dos altos e baixos. Por um lado, o tricolor se segurou e permaneceu na primeira divisão; por outro, o Leão conseguiu ficar entre os quatro primeiros da Série B e garantiu o retorno à elite. Sendo assim, o clássico BA-VI voltará a acontecer em 2013 pela Série A do Campeonato Brasileiro depois de 10 anos.



A Arena Fonte Nova, que será palco de jogos da Copa das Confederações em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014, terminou o ano com 85% das obras concluídas. Além disso, o Bahia já oficializou acordo para poder usar o novo espaço como seu mando de campo oficial, a partir da abertura das atividades futebolísticas. O estádio, que está previsto para ser inaugurado em março do novo ano, será palco do confronto de três jogos da Copa das Confederações, um deles o Brasil e a Itália, no dia 22 de junho.



Em 2012, outro esporte se popularizou no País: o MMA passou a ser transmitido em TV aberta nacional, o que acabou fortalecendo a imagem de grandes ícones do esporte, como o Anderson Silva e Júnior Cigano, que em maio conseguiu se manter como campeão dos Pesos-Pesados do UFC ao derrotar, por nocaute, o americano Frank Mir. Em junho, foi a vez do Spider dar show no octógono: durante revanche, o brasileiro derrotou o norte-americano Chael Sonnen por nocaute, no segundo round, e manteve o cinturão dos pesos médios no UFC 148.



Quem também venceu por nocaute em 2012 foi Acelino Freitas, o Popó, que voltou aos ringues em junho para a sua luta de despedida. Em Punta del Leste, no Uruguai, ele derrotou o também brasileiro Michael Oliveira por nocaute no nono round, pendurando as luvas em grande estilo.



O ano também foi marcado por quebras de jejum. Em maio, o Bahia acabou com um tabu de 11 anos sem levantar a taça do Campeonato Baiano. O empate contra o rival Vitória por 3 a 3 na final do torneio, no estádio de Pituaçu, garantiu o título ao Esquadrão, a 44ª conquista do estadual.



Em fevereiro, o que causou repercussão não foi nenhum título ou quebra de tabu, mas a chegada de um treinador. O anúncio do técnico Paulo Roberto Falcão, ídolo como jogador do Internacional nos anos 70 e da Roma nos anos 80, como novo comandante do Bahia - no lugar de Joel Santana, que saía para o Flamengo - foi destaque no noticiário nacional e internacional.



Em novembro, uma notícia triste: o ex-jogador de futebol Alex Alves, revelado no Vitória, morreu aos 37 anos. Ele sofreu falência múltipla dos órgãos, no hospital Amaral Carvalho, localizado em Jaú, no interior de São Paulo, onde esteve internado por alguns meses para tratamento de uma leucemia. O corpo do ex-atleta foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Quedas - Em março, o então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ricardo Teixeira renunciou ao cargo, após 23 anos no comando. O cartola também comunicou o afastamento da presidência do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 (COL). Quem assumiu o lugar de Teixeira foi o vice-presidente do Sudeste, José Maria Marin, que permanecerá na presidência até 2015, quando termina o mandato e ocorrem novas eleições.

Quem também não se segurou no cargo em 2012 foi o treinador da seleção Mano Menezes. Nem o título do Superclássico das Américas, conquistado sobre a rival Argentina, foi suficiente para garantir a permanência do treinador. O time montado por ele fracassou na Copa América de 2011, sendo eliminado nas quartas de final. Além disso, a seleção também não conseguiu conquistar a tão sonhada medalha de ouro nos jogos olímpicos de Londres, perdendo a final para o México. Para o lugar de Mano, a CBF convocou Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira, responsáveis por comandar o time na Copa de 2014, que será realizada no Brasil.

Jogos de Londres - No dia 27 de julho, a cidade de Londres abriu a 30ª edição dos Jogos Olímpicos, que durou de 17 dias. A equipe brasileira deixou a competição ocupando a 22ª posição no ranking geral dos, com um total de 17 medalhas. Entre as principais conquistas, destacaram-se as três medalhas de ouro conquistadas pela seleção feminina de vôlei; por Sarah Menezes (judô feminino); e Arthur Zanetti (ginástica artística masculina) - as duas últimas de forma inédita.

O Brasil também conquistou cinco medalhas de prata, com o pugilista Esquiva Falcão, as equipes masculinas de futebol, vôlei de quadra e de praia; e natação. Já entre os ganhadores das nove medalhas de bronze está a baiana Adriana Araujo (boxe feminino), além de Yamaguchi Falcão (boxe masculino), Felipe Kitadai e Mayra Aguiar (judô), César Cielo (natação), Robert Scheidt e Bruno Prada (vela) e Juliana e Larissa (vôlei de praia feminino).

Nos Jogos Paralímpicos, em setembro, o destaque ficou com os baianos Cássio, Gledson e Jefinho, considerado o melhor jogador do mundo na categoria, que conquistaram medalha de ouro pela seleção brasileira no Futebol de 5 e foram recebidos com festa na capital baiana. Outra baiana conseguiu se destacar na Copa do Mundo de maratonas aquáticas, disputada em Hong Kong, em outubro: Ana Marcela se tornou bicampeã do circuito mundial por antecipação, se tornando a primeira atleta das Américas a conquistar o título mundial nas águas chinesas.

Na Fórmula 1, destaque para o alemão Sebastian Vettel, 25 anos, que levou mais uma vez o título do Mundial, tornando-se o mais jovem tricampeão da história da principal categoria do automobilismo. Vettel quebrou o recorde que pertencia ao brasileiro Ayrton Senna, que conquistou o tri com 31 anos.

O ano também ficou marcado pelo título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Fluminense, de forma antecipada, e pelo drama vivido pelo Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, no primeiro semestre, mas foi rebaixado à Série B no final do ano - segunda queda em dez anos. O que não pode se discutir é que 2012 foi o ano do rival Corinthians. O time alvinegro levantou a taça Libertadores da América pela primeira vez, em julho, diante do Boca Junior, e conseguiu o bicampeonato do Mundial de Clubes, em Yokohama, no Japão, ao derrotar o Chelsea na final por 1 a 0.

No retrospecto do ano, o A TARDE elenca as notícias mais acessadas de cada mês. De janeiro a dezembro, o que foi lido e discutido no mundo dos esportes em 2012:

Janeiro: Zé Roberto diz que racismo contra filho motivou troca do Inter pelo Bahia

Fevereiro: Joel Santana não é mais treinador do Bahia

Março: Vitória bate o Bahia e acirra briga pela liderança

Abril: Cerezo nega problemas no Vitória e revela críticas de Neto Baiano à sua saída

Maio: "Não tem nada definido", diz goleiro do Bahia sobre negociações com o Flamengo

Junho: Cigano pede apoio de Jaques Wagner para Salvador receber edição do UFC

Julho: Meia do Bahia estaria na mira do arquirrival rubro-negro

Agosto: Caio Júnior pede desligamento e deixa o Bahia

Setembro: Cidade Tricolor só ficará pronto em abril de 2013

Outubro: Boleirada se une em prol da vida do ex-jogador Alex Alves

Novembro: Morre aos 37 anos Alex Alves, jogador revelado no Vitória

Dezembro: Diretor do Bahia confirma saída de quatro atacantes

