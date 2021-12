Retorno da bebida alcoólica agrada a torcedores e vendedores

No retorno da bebida alcoólica ao clássico, no domingo, 23, em Pituaçu, o que mais de viu foi gente comemorando, bebendo e melhorando o condicionamento físico. O vendedor Igor Pinho nunca vendeu tanta cerveja nos últimos seis anos.

Com uma caixa contendo 25 copos de cerveja, Pinho garantiu que subiu e desceu as escadarias de Pituaçu 28 vezes no primeiro Ba-Vi de 2014.

"Está vendendo que nem água... Digo, que nem cerveja em Carnaval. Posso passar uma semana sem ir na academia depois dessa venda. Quando era 'cerva' sem álcool, esquentava tudo", disse o vendedor, enquanto era chamado por vários torcedores. "Não posso mais dar

entrevista. Fui!", completou.

Pinho deve ter deixado muita gente zonza. Se o vendedor fez 28 viagens com 25 recipientes com cerveja, 700 copos foram vendidos. Resumindo, apenas um funcionário vendeu 248 litros. Cada copinho custa R$ 5.

"Temos 20 vendedores pelo estádio comercializando cerveja, sem contar as lanchonetes fixas. Não posso negar que o retorno da bebida alcoólica ajudou bastante na venda. No último domingo (dia 9) já vendemos, porém os torcedores estavam acanhados e muitos não sabiam. Hoje acho que venderemos tudo", disse Miro Amorim, responsável pela venda de produtos em Pituaçu.

Mesmo assim, ainda teve torcedor desavisado. "Meu olho brilhou quando o cara disse que era com álcool. Se eu soubesse, já tinha entrado mais cedo no estádio para beber com mais segurança. Rapaz, quem está a fim de briga não precisa de cerveja pra arrumar confusão.

E como diria Bezerra da Silva: 'aquele que perde a cabeça é porque já tem parte com espírito mal...', disse o torcedor rubro-negro Tiago Santos.

FBF

Para o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, o retorno da cerveja nos estádios só dará certo se o torcedor controlar os excessos.

"A Federação está aqui para cumprir a lei. Quando foi proibida, acatamos. Agora, liberamos novamente. Cabe o controle de todos, como da polícia, da justiça e, principalmente, do torcedor. Tudo vai depender do comportamento da torcida", disse o presidente.

A Lei que proibia a venda de cerveja foi sancionada em 2008, mas o governo baiano derrubou. No domingo, 23, dentro do estádio, a Polícia Militar não registrou ocorrências referentes ao exagero na cerveja.

