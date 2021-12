Resultado de Mayweather x Canelo definirá futuros rivais

O boxe terá um destino diferente dependendo do vencedor do esperado combate deste sábado, 14, entre o norte-americano Floyd Mayweather e o mexicano Saul Canelo Alvarez. Um triunfo do pugilista dos Estados Unidos mantém vivo seu contrato com o canal de tevê Showtime. Dessa forma, seu próximo rival precisará proporcionar um grau de interesse elevado da imprensa e do público.

A imprensa especializada aponta o norte-americano Andre Ward, o mexicano Juan Manuel Marquez e o filipino Manny Pacquiao como capazes de arrecadar o dinheiro necessário para manter em vigor o contrato de US$ 250 milhões entre Mayweather e Showtime. Como ele já recebeu US$ 73,5 milhões, restariam US$ 176,5 milhões para serem distribuídos em outros quatro duelos.

Mas se o vencedor deste sábado em Las Vegas for Canelo, o leque de opções é bem maior. Uma revanche com Mayweather, prevista em contrato, poderá ser imediata, dependendo de como será o desempenho de ambos no primeiro duelo.

Com o título de melhor pugilista libra por libra, Canelo poderá levar uma de suas lutas para o México, na tentativa de quebrar o recorde de público de Julio Cesar Chavez contra Greg Haugen, quando o combate reuniu mais de 132 mil pessoas.

Além das opções de luta de Mayweather, Canelo ainda poderá enfrentar adversários mais pesados como o argentino Sergio Martinez e o compatriota Julio Cesar Chavez Jr.. Mas, por enquanto, tudo não passa de especulação. Primeiro, é preciso saber quem terá o braço levantado neste sábado em Las Vegas.

