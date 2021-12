O resultado final das eleições presidenciais do Esporte Clube Bahia será divulgado ao vivo por meio do canal TV Baêa, no YouTube, neste sábado, 12 (assista abaixo). A votação se encerrou às 17h.

Redação Resultado das eleições no Bahia será divulgado ao vivo pelo YouTube; acompanhe

De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral do clube, Geovane Peixoto, serão apurados os votos eletrônicos e contados os votos em cédula. O sócio-torcedor do Bahia definirá quem será o presidente do clube pelos próximos três anos.

Até as 17h, na Arena Fonte Nova, os tricolores puderam escolher entre o atual gestor, Guilherme Bellintani, da chapa Bahia Unido, e a oposição, formada pela chapa Mais Bahia com o candidato Lúcio Rios.

Resultado das eleições no Bahia será divulgado ao vivo pelo YouTube; acompanhe | Foto: Divulgação/ATarde

