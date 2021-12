Restam somente 13 mil ingressos para o clássico Ba-Vi

Quem deseja ir à Fonte Nova no domingo é bom correr logo na busca por um ingresso. Restam cerca de 13 mil bilhetes para o Ba-Vi.

Até às 18h desta quinta-feira, 18, a parcial era de aproximadamente 20,5 mil ingressos vendidos. Somando-se aos mais de 8,5 mil sócios do Sou Mais Vitória, o número de torcedores garantidos para o clássico já chega a 29 mil.

Embora a Arena Fonte Nova tenha capacidade para 50 mil pessoas, apenas 42,2 mil assentos estão disponíveis para o público. A questão é que aproximadamente 4 mil lugares serão perdidos para a divisão das torcidas e para a estrutura da tribuna de imprensa, montada nos moldes da Fifa.

Foram bloqueadas também as vendas de mais 2,2 mil entradas, reservadas para contratos comerciais. Estas pessoas entrarão no borderô de domingo como público não pagante.

Ainda há 1,8 mil lugares que, na verdade, pertencem aos camarotes, cuja capacidade varia de 10 a 44 pessoas. Quem quiser adquirir um desses camarotes deve entrar em contato com a Arena Fonte Nova através do e-mail comercial@arenafontenova.com.br.

Enquanto isso, as vendas para o jogo deste domingo seguem aceleradas. Até o momento, quatro áreas do estádio já se esgotaram: Norte inferior, Norte intermediário, Leste Inferior (Bahia e Vitória) e Leste Intermediário (Bahia e Vitória).

Os 13 mil ingressos restantes podem ser comprados pela internet, no site Futebol Card, nas lojas Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela, além das bilheterias da Fonte Nova. No domingo, só o estádio venderá os bilhetes.

Sou Mais Vitória - Outra alternativa para adquirir entradas para o Ba-Vi serve apenas para a torcida do Vitória, mandante do jogo.

Quem se associar ao plano Sou Mais Vitória (SMV) até sábado às 15h, horário limite da central de atendimentos, terá entrada no jogo.

A carteira do SMV feita até às 12h deste sábado, 20, quando o Vitória enviará à Arena Fonte Nova a lista atualizada de seus sócios, entrará automaticamente no estádio no domingo. Já quem fizer carteira após esse horário, receberá, no ato da associação, um ingresso para o Ba-Vi.

