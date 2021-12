Restam pouco mais de 6 mil ingressos para Bahia x Vila Nova

Pouco mais de seis mil ingressos, dos 32.157 colocados à venda, estão à disposição do torcedor do Bahia que quiser comparecer ao Estádio de Pituaçu na noite desta terça-feira, 21, quando o time enfrenta o Vila Nova/GO, a partir das 19h30, pela 23ª rodada da série B do Brasileirão. Segundo a assessoria de imprensa do clube, até as 17h desta segunda, 26 mil ingressos já haviam sido comercializados.

Nesta terça-feira, os cinco pontos de vendas estarão abertos em horário comercial, das 9h às 17h. Os interessados em uma das entradas restantes podem adiquiri-las na sede de praia do clube, na Boca do Rio, nas bilheterias do Estádio de Pituaçu, ou na loja Casa do Tricolor, no Shopping Capemi, Loja Oficial Viva Bahêa, na avenida Manoel Dias da Silva, e loja Bahia Sports, em Lauro de Freitas.

O valor da arquibancada é de R$ 25 (meia) e a cadeira cativa custa R$ 50 (meia). Não é exigida a apresentação do documento de identificação estudantil na compra dos ingressos. Crianças com idade até 10 anos, acompanhadas por responsável e portando documento com foto que comprove a idade, terão entrada gratuita.

Se vencer a partida, o Tricolor chega aos 43 pontos e se mantém líder da série B. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o objetivo da diretoria é permanecer no G4 até o final da competição e carimbar o acesso à 1ª divisão do Brasileirão em 2011.

adblock ativo